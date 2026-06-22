Süper Loto bir kişiye, 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 TL'lik rekor ikramiyeyi kazandırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Süper Loto'da 6 bilen bir talihli 1 milyar 98 milyon TL'lik rekor ikramiyeyi kazandı.

21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Adıyaman Kahta'tan oynayarak 6 bilen bir talihli 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 TL'lik rekor ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye; 5, 6, 24, 37, 43, 48 sayılarına isabet etti.

Hatırlanacağı gibi bugüne kadar Süper Loto'da çıkan en yüksek ikramiye, 6 Mayıs 2025'te gerçekleştirilen çekilişte, Milli Piyango Online'dan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 641 milyon 888 bin 317 TL'lik ikramiye olmuştu. 1 milyar 98 milyon TL'lik ikramiye tutarı Süper Loto tarihinde verilen en yüksek ikramiye oldu.