Elazığ'da silah ticareti ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ'da silah ticaretinin ve ruhsatsız silah kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 58 adet fişek, 6 adet şarjör, 1 adet mengene, 350 parçadan oluşan gravür seti ve 3 adet tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valiliği, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.