Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin’in girişimleri sonucu ilçeye 100 çöp konteyneri hibe etti. Başkan Martin, destek için teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin’in çabalarıyla ilçeye 100 yeni çöp konteyneri hibe etti.

Başkan Martin, daha önce bir iş makinesi, bir itfaiye aracı ve bir çöp kamyonunu da belediye filosuna kazandırmıştı.

Sosyal medya paylaşımından yeni hibeyi duyuran Başkan Martin, “Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na, TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar’a, TBB Encümen Üyesi ve Edirne Belediye Başkanı Sayın Filiz Gencan Akın’a destek ve dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.