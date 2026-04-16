Uluslararası Belçika Pist Bisikleti Yarışı öncesi Milli Takım Konya'da bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı yarış programında yer alan ve 17-19 Nisan tarihleri arasında Belçika'nın Gent kentinde gerçekleştirilecek Uluslararası Belçika Pist Bisikleti Yarışı (International Belgian Track Meeting) öncesinde, milli takım kafilesi 13-15 Nisan tarihleri arasında Konya Velodromu'nda toplanarak hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Sezon planlaması kapsamında gerçekleştirilen bu toplanma süreciyle sporcuların mevcut fiziksel durumlarının gözden geçirilmesi, yarış öncesi performans seviyelerinin optimize edilmesi ve uluslararası organizasyona en iyi şekilde hazırlanılması hedefleniyor. Bu süreçte uygulanacak antrenman programları, teknik ekip koordinasyonunda yürütülecek.

Uluslararası Belçika Pist Bisikleti Yarışı'na; sporcular Mustafa Tarakçı, Emre Kaplan, Ege Erülkü ve Göktürk Yüzerler katılım sağlayacak. Teknik ekipte ise Milli Takım Antrenörü Recep Ünalan ve mekanisyen İsak Ünal yer alacak.