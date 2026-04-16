Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi'nin spor yatırımları kapsamında Kaynarca'ya kazandırılacak spor salonunda kaba inşaat ve çatı imalatları tamamlandı. İlçenin spor altyapısına güç katacak tesis, gençler için modern ve konforlu bir spor ortamı sunacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarıyla şehrin dört bir yanında gençlere yönelik yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kaynarca'ya kazandırılacak spor salonunda önemli bir eşik daha aşıldı.

Şehre kazandırılması planlanan 4 spor salonundan biri olan Kaynarca Spor Salonu'nda kaba inşaat ve çatı yapım aşamaları tamamlandı. Büyükşehir'in 'Tarihin En Büyük Yatırım Dönemi' vizyonuyla hayata geçirdiği 17 futbol, basketbol ve voleybol sahası ile Serdivan Spor Kompleksi, Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'nin yanında devam eden Kaynarca yatırımında yüzde 70 seviyesinin aşıldığı açıklandı.

Taşıyıcı kolon, duvar ve çatı imalatlarının tamamlandığı projede mantolama ve elektrik tesisat çalışmaları sürüyor. Kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. Proje 402 seyirci kapasiteli spor salonu; basketbol, voleybol ve hentbol branşlarına uygun tribünlü saha alanlarının yanı sıra antrenman salonları, revir, hakem odaları, soyunma ve duş alanları ile teknik ve idari birimleri bünyesinde barındıracak.

Kaynarca'ya kazandırılacak bu modern tesis ile çocuklar ve gençler, dört mevsim boyunca konforlu şartlarda spor yapma imkânına kavuşacak.