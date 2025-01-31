Edirne'de Keşanlı tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileri, 18-19 Şubat 2025 tarihlerinde Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenecek olan AGRA Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katılacak. Keşan TSO, fuara katılmak isteyen üyelerden 14 Şubat kadar başvuru alacaklarını duyurdu.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) -Edirne'nin Keşan ilçesinde üreticiler AGRA 2025 Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na gidiyor.

Fuar kapsamında B2B görüşmeler, makine ve teknoloji tanıtımları ile turistik geziler yer alacak.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, 18-19 Şubat 2025 tarihlerinde Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenecek olan fuara katılım için son başvuru tarihini 14 Şubat 2025 olarak duyurdu.

Fuar ziyareti kapsamında 1 gece 2 gün konaklama sağlanacak olup, teknik gezilerin yanı sıra turistik programların da düzenleneceği belirten Keşan TSO, fuarda ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründeki en yeni makine, ekipman ve teknolojiler sergileneceği, katılımcıların sektörün önde gelen firmalarıyla B2B iş görüşmeleri yaparak ticari bağlantılarını genişletme fırsatı yakalayacağını kaydetti.