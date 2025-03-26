Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Mustafa Çakır, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı açıklamada, vatandaşları büyük marketler yerine yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Mustafa Çakır, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yazılı açıklama yaparak vatandaşlara yerel esnafa desteğe davet etti.

Çarşı, pazar ve mahallelerde esnafın bayram hareketliliğini heyecanla beklediğini belirten Başkan Çakır, “Mahallemizin bakkalı, manavı, pazarcısı sadece ticaret yapan değil, aynı zamanda bu toplumun dayanışma noktalarıdır” dedi. Vatandaşlara, büyük zincir marketler yerine yerli ve sağlıklı ürünler sunan küçük esnafı tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Çakır, “Raflarında ithal ürün satan büyük marketler yerine, daha düşük maliyetli ve yerli üretim ürünler sunan esnaflarımız tercih edilmeli. Pazarlarda taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler bulmak mümkün” dedi.

“KÜÇÜK ESNAF KAZANIRSA KEŞAN KAZANIR”

Esnaf camiasının Keşan’ın temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Çakır, “Unutmayalım ki küçük esnaf olmadan büyük esnaf olmaz. Şehir ekonomisi küçük esnafla canlanır” diyerek tüm Keşanlılara çağrıda bulundu: “Bayram şekerinizi, çikolatanızı, kolonyanızı ve tüm ihtiyaçlarınızı esnafımızdan alın, onlara bayram sevinci yaşatın. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla pazarımıza, dükkanlarımıza gelsin. Fiyat konusunda büyük fark olmadığını görecekler”