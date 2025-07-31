Keşan’ın Yukarı Zaferiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde uzun süredir inşaat halinde kalan üç katlı bina, çatlayan balkonlarıyla vatandaşların endişesine neden oluyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde yer alan ve yıllardır tamamlanamayan üç katlı bina, çatlak balkonlarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar belediyeye seslenerek binanın yıkılmadan önce önlem alınmasını istiyor.

KEŞAN’DA YARIM KALAN İNŞAAT TEHLİKE YARATIYOR

Keşan’ın Yukarı Zaferiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan üç katlı ve yıllardır tamamlanamayan bir bina, çevrede yaşayan vatandaşların tepkisini çekiyor. Binanın balkonlarında oluşan çatlaklar, yapının fiziksel bütünlüğünün tehdit altında olduğunu gösterirken, olası bir çökme durumunda yaşanabilecek riskler vatandaşları endişelendiriyor.

Mahalle sakinleri, binanın uzun süredir inşaat halinde kaldığını belirterek şu çağrıda bulundu:

"Bu konuda Keşan Belediyesi yetkililerinin buraya gelerek bu binayı görmelerini ve burada yıkılmadan insanlara zarar vermeden ne yapılması gerekiyorsa o konuda çözüm üretmelidir. Bu yıkılmaya yüz tutmuş bina yıkılarak vatandaşa zarar vermeden gereken yapılmalı."

Binanın durumu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, mahalleli binanın yıkılmadan önce önlem alınmasını ve belediye ekiplerinin bölgeye gelerek inceleme yapmasını talep ediyor.