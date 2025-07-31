CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Adıyaman'dan seslenerek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin görevine iade edilmesi çağrısında bulundu. Ağbaba, Adıyaman’ın su sorunu, deprem yaraları ve hukuksuzluklarla mücadele ettiğini belirterek, “Görevden almada hızlısın ama atamada biraz zayıfsın!” dedi.ADIYAMAN (İGFA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman’da yaşanan sorunlara dikkat çekerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sosyal medya üzerinden bir çağrı yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin görevden alınmasına tepki gösteren Ağbaba, Tutdere’nin halkın iradesiyle seçildiğini vurguladı ve göreve iade edilmesi gerektiğini ifade etti.

“ADIYAMAN HUKUKSUZLUKLA BAŞ BAŞA BIRAKILMAMALI”

CHP'li Milletvekili Ağbaba, açıklamasında Adıyaman’ın su sorunu ve deprem sonrası çözülemeyen problemlerle mücadele ettiğini belirterek, “Adıyaman’ın su sorunu var, deprem sorunu var. Üstüne bir de hukuksuzluk ile baş başa bırakmayın” dedi.

https://twitter.com/veliagbaba/status/1950859845172642143

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, “Görevden almada hızlısın ama atamada biraz zayıfsın! Hukukun gereğini yerine getirin, seçilmiş belediye başkanımız Abdurrahman Tutdere’yi göreve iade edin” sözleriyle seslendi.

Hatırlanacağı gibi Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday olmuş ve yüzde 50’ye yakın oy alarak belediye başkanı seçilmişti. Ancak Tutdere’nin görevden alınması, halkın iradesine yönelik bir müdahale olarak değerlendirilmiş ve tartışmalara yol açmıştı. CHP'li Ağbaba, daha önce de Tutdere’nin görevden alınmasını “siyasi operasyon” olarak nitelendirerek, iktidarın muhalefeti zayıflatma çabası içinde olduğunu savunmuştu.