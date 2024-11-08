Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Edirne İl Müdürlüğü, Karlıköy ve Yeşilköy sakinleri tarafından bin 480 imza toplayarak itiraz ettiği projenin, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumsuz görüş belirtmesi dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karlıköy sınırları içerisine DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisi projesi, Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumsuz görüş belirtmesi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırıldı.



Proje kapsamında yapılan incelemede, 227 bin 313,95 metrekarelik proje alanının Orman Kanunu'na tabi orman arazisine denk geldiği ve alanın tamamının endüstriyel plantasyon ağaçlandırma sahası içinde bulunduğu tespit edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, alanda 3 kapalı verimli ormanlık bölge olduğu ve Orman Kanunu'nun 16'ncı maddesi uyarınca bu tür alanlarda izne tabi faaliyetlere izin verilmesinin uygun görülmediği belirtildi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, alınan kararı resmi yazı ile duyurdu.

Şube Müdürü Sezen Dursun ve İl Müdür Yardımcısı Mert Sümer'in imzasıyla onaylanan belgede, ÇED sürecinin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütüldüğü ve projenin ÇED sürecinin Orman Genel Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü nedeniyle sonlandırıldığı açıklandı.

Duyuruda, "İlimiz Keşan ilçesi, Karlıköy köyü mevkiinde DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan '22/2024-01 Numaralı (ER:3488694) Hammadde Üretim İzin Belgeli Andezit Ocağı' projesinin ÇED süreci 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 5’inci maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendinde yer alan 'Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır' hükmü gereğince sonlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Bu arada Keşan Kent Konseyi de kamuoyuna ve basına açıklama yaptı.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, söz konusu projenin iptal edilmesini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Buradan kamuoyuna, basınımıza ve özellikle yetkili mercilere sesleniyoruz ve vurgulayarak belirtiyoruz ki; Karlıköy ve Yeşilköy sınırları içerisinde Karayolları 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisi projesinin de iptal edilmesi, ÇED gerekli değildir kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli hukuksal süreci başlatıyoruz" dedi.