Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Yapılan üst aramasında 28 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Keşan'da Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen narkotik operasyonunda 28 adet sentetik ecza ele geçirildi. Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mescit Mahallesi Koru Sokak üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, durumundan şüphelenilen İ.S. isimli şahıs durdurulud.

İzmir Bornova'da sağlıklı gıda için gece mesaisi

İzmir Bornova'da sağlıklı gıda için gece mesaisi