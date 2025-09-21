Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Etkinlikte Dr. Nilüfer Uncu, Sosyal Destek Merkezi (SODAM) kursiyerlerine Sağlık Bakanlığı’nın görevleri, hizmetleri ve işleyişi hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Etkinlikte, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısı, yetki ve sorumlulukları ele alındı. Dr. Uncu, Bakanlığın temel amacının toplumun bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hâlinde yaşamını sürdürmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE TANITIM ETKİNLİĞİ

Bu kapsamda Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki birimlerin işleyişini tanıtmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

SODAM KURSİYERLERİNE BİLGİLENDİRME

Etkinlikte, Dr. Nilüfer Uncu tarafından SODAM kursiyerlerine Sağlık Bakanlığı hizmetleri tanıtıldı. Katılımcılar, Bakanlığın topluma sunduğu hizmetler ve kurumun işleyişi hakkında detaylı bilgi edindi.

Bu tür bilgilendirme faaliyetleriyle Keşan’da sağlık hizmetlerine erişim ve farkındalık her geçen gün artıyor.