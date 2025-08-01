Edirne'de Keşan Halk Eğitimi Merkezi, “Organik Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği” kursu açtı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle arıcılara organik bal üretimi, kovan bakımı ve sürdürülebilir arıcılık teknikleri öğretiliyor. Kurs, kırsal kalkınmaya destek olmayı amaçlıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Halk Eğitimi Merkezi, arıcılıkla ilgilenen vatandaşlar için “Organik Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği” kursu başlattı.

Organik üretim yöntemlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen kurs, katılımcılara organik bal üretimi, arı sağlığı, kovan bakımı, arı ürünlerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir arıcılık teknikleri konularında kapsamlı eğitim sunuyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurs, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle kursiyerlerin bilgi ve becerilerini güçlendiriyor.

Katılımcılar, arıcılıkta temel teknikleri öğrenerek kendi üretimlerini geliştirme ve kırsal kalkınmaya katkı sağlama fırsatı buluyor.

Keşan Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, kursa gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bölgedeki doğal üretim faaliyetlerini desteklemek için benzer mesleki ve teknik eğitimlerin devam edeceğini belirtti.