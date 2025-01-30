Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yapımı süren Nazmiye – Recep İstek Camii, büyük ölçüde tamamlandı. Caminin inşaat süreci hızla ilerlerken, çevre düzenlemesi ve son işlemler için çalışmalar sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yapım çalışmaları 2016 yılında başllatılan ve 2022 ylında hız kazanan Nazmiye – Recep İstek Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor.

Büyük bir kısmı caminin büyük bir kısmı tamamlanarak ibadet için kullanılmaya başlanırken, caminin oturma ruhsatı için gerekli başvurular yapıldı.

Camide tamamlanan çalışmalar arasında kaba ve ince işçiliğin yanı sıra minare inşası, rölyef süslemeleri, halı döşemeleri, ses ve elektrik tesisatları, doğalgaz tesisatı, mihrap, minber ve kürsü ile aydınlatma sistemleri yer alıyor. Ayrıca, bay ve bayan WC ile abdest alma alanlarının da tamamlandığı cami bünyesinde 180 metrekarelik çok amaçlı bir salon da dizayn edilirken, imam lojmanı için iç düzenlemeler yapıldı. Şadırvan ve çevre düzenlemeleri ise önümüzdeki süreçte tamamlanması bekleniyor.

BELEDİYE VE HAYIRSEVERLERDEN DESTEK

Keşan Belediyesi tarafından İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilen cami alanı ile ilgili yapım sürecine hayırsever vatandaşlar ve iş insanı Harun İstek önemli katkılarda bulunulduğunu belirten Dernek Başkanı Lütfü Açar, caminin tamamlanmasına destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti. Caminin oturma ruhsatı için gerekli başvurular yapıldığını belirten Başkan Açar, sürecin tamamlandıktan sonra imam kadrosunun atanması talep edileceği kaydedildi.

Açar, şu an için vatandaşlar camide ibadet edebildiğini, resmi açılışın ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilmesi planlandığı belirtildi.