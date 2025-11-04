Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklediğini duyurdu. Trakya, İstanbul'un batısı, Çanakkale, Tokat ve İç Anadolu'nun doğusunda sağanak yağışlar etkili olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Trakya kesimi, İstanbul'un batı ilçeleri, Çanakkale, Tokat çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edilirken yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgârın genellikle güney, Marmara'da ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceğini bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin güncel bir meteorolojik uyarı da bulunmadı.