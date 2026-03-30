Türkiye'nin dört bir yanından kadın belediye başkanlarının bir araya geldiği programda, yerel yönetimlerde kadın gücünün önemi bir kez daha vurgulandı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Gaziantep'te düzenlenen 'Kadınlarla Yükselen Dirençli Şehirler' programına katılarak ilçeyi başarıyla temsil etti.

Program kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Gaziantep'in ilk kadın milletvekili olan Fatma Şahin ile bir araya gelen Başkan Tekin, tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.

Başkan Tekin yaptığı açıklamada, 'Sayın Başkanımızın engin tecrübelerinden faydalanma imkânı bulduk. Pazaryeri ilçemiz için hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi paylaşarak istişarelerde bulunduk. Bu tür programlar, şehirlerimizin geleceği adına çok kıymetli kazanımlar sağlıyor' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'a ve ev sahibi olarak programa öncülük eden Başkan Fatma Şahin'e teşekkür eden Tekin, Pazaryeri için daha güçlü ve dirençli bir şehir vizyonuyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kadınların şehir yönetiminde daha aktif rol almasının önemine dikkat çekilen program, katılımcılar arasında kurulan güçlü iletişim ağı ve paylaşılan vizyon ile dikkat çekti. Pazaryeri Belediyesi'nin geliştirdiği projelerin de ilgi gördüğü program, ilçenin geleceği adına umut verdi.