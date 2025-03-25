Edirne'nin Keşan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi. 2 bin 359 esnaf ve sanatkara 635 milyon lira kredi ile finansal destek sağlandığı kaydedilirken, 2025 ve 2026 yıllarında da desteklere devam edileceği belirtildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de S.S. Keşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2023-2024 yılları birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.



S.S. İpsala Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İlhan Dalkıran'ın divan başkanlığı yaptığı Keşanspor Düğün Salonu'ndaki genel kurulda, Kooperatif Başkanı Serhad Sezen 2023-2024 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu okudu.

Esnaf ve sanatkara verilen desteğin kişi başı üst limitin 850 bin TL olarak toplam plasman miktarının 635 milyon TL’ye ulaştığını bildiren Başkan Sezen, 2023 yılı net karın 840 bin TL, 2024 yılı net karın ise 1 milyon 100 bin TL olduğu kooperatifin bugün itibarı ile toplamda 2 bin 359 esnaf ve sanatkarımıza kredi vererek finansal destek sağladığını 2025 yılı ve 2026 yıllarında da desteklere devam edileceğini kaydetti.

Denetim Kurulu ve Dış Denetçi raporları ile 2023-2024 hesap dönemleri bilanço ve gelir-gider tabloların okunmasıyla devam eden genel kurulda, okunan raporlar ve hesaplar ayrı ayrı müzakere edilerek oylamaya sunuldu. Yönetim ve Denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi.

2025-2026 yılları olağan genel kurullarının birleştirilerek 2027 yılında yapılması hususunun görüşülerek karara bağlandığı genel kurulda Kooperatif Başkanı Serhad Sezen, tüm katılımcılara teşekkür ederek, toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.