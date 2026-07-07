Edirne Keşan'da etkili olan fırtına ve aşırı yağışların ardından tarım arazilerinde büyük hasar meydana gelen Dişbudak köyü, Kaymakam Aziz Mercan ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde büyük hasar meydana gelen Dişbudak köyü, üst düzey yetkililer tarafından ziyaret edildi.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ve Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, yaşanan olumsuz hava koşullarından etkilenen Dişbudak köyüne giderek incelemelerde bulundu.

'DEVLET VE KURUMLAR SAHADA'

Bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Aziz Mercan, aşırı yağış ve fırtınanın ekili ve dikili alanlarda yarattığı tahribatı yerinde gözlemledi. Köy sakinleriyle bir araya gelen Mercan, üreticileri tek tek dinleyerek, yaşanan zararın boyutu ve süreçle ilgili bilgiler aldı.

Kaymakam Mercan, yaşanan afet nedeniyle mağdur olan köylülere geçmiş olsun dileklerini iletirken, tarım arazilerindeki durumun yakından takip edileceğini vurguladı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ziyaret sırasında, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen de hasar gören tarlalarda teknik incelemeler gerçekleştirdi. Yetkililer, afetin bilançosunu çıkarmak ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında izlenecek yolları belirlemek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler.

Dişbudak köyü üreticileri, yaşadıkları zor günlerde devletin ve ilgili kurumların temsilcilerini yanlarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, destek beklediklerini ifade ettiler.