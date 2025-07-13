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Başkan Çakmak, esnafın yeni tarifeleri odadan temin edebileceğini belirtirken, fiyat detayları ise henüz açıklanmadı.

Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, yeni tarifelerin merkez, belde ve köylerdeki kahvecilere dağıtılmaya başlandığını duyurdu.

Oda yönetimi, esnafın talebini haklı bularak Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ne iletti. Birlik, talebi değerlendirerek yeni çay fiyat tarifelerini onayladı.

Doğalgaz, tüp, elektrik, su, çay, şeker, temizlik ürünleri ve özellikle işyeri kiralarındaki zamların fiyat ayarlamasını zorunlu kıldığı belirtildi.

Edirne Keşan’daki kahveciler, artan maliyetler nedeniyle çay fiyatlarına zam talebinde bulundu; yeni tarifeler Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nce onaylanarak dağıtıma başlandı Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası’na bağlı kahveciler, artan maliyetler nedeniyle çay fiyatlarında artış talebiyle başvuruda bulundu.

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