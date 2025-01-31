Edirne Keşan'da Yenimuhacır Belediyesi, Rasim Kale ve Kardeşleri Camii önünde çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların onarımına da devam edileceğini belirten Belediye Başkanı Tamer Kıral, cami çevresinin daha estetik hale getirileceğini belirtti.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Edirne Yenimuhacır Belediyesi, beldede sürdürülen altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Tamer Kıral, Rasim Kale ve Kardeşleri Camii önünde başlatılan çevre düzenleme çalışmalarını duyurdu.

CAMİİ ÇEVRESİ DAHA ESTETİK HALE GETİRİLİYOR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kıral, “Camimizin çevresini daha güzel ve estetik bir hale getirmek için titizlikle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi bir ortamda ibadet edebilmesi için düzenlemelerimiz sürecek” dedi.

BOZULAN YOLLAR ONARILIYOR

Doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımına da devam ettiklerini belirten Başkan Kıral, “Belediyemiz, belde halkının yaşam kalitesini artırmak için çalışmalara ara vermeden devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yenimuhacır’daki düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.