8 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111.Yıldönümü ve Şehitler Günü Edirne Keşan'da düzenlenen törenle yad edildi.

Erdoğan DEMİR / Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'de başlayan törene, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Fatih Cansız, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, SP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli, sivil toplum kuruluşları, gaziler, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı söylendi.

Burada P.Üsteğmen Mert Özgün Temeloğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Asri Mezarlık'taki Şehitlik'te devam edildi. Saygı Duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitlik Anıtı'ndaki Şehitlik Ziyaret Defteri Keşan Kaymakamı Aziz Mercan tarafından imzalandı.

Mercan, Şehitlik Defteri'ne şunları yazarak imzaladı. 'Milletimizin Bağımsızlık Uğruna ortaya koyduğu eşsiz irade, 111 yıl önce Çanakkale'de tarihin seyrini değiştirmiş, kahraman ecdadımızın destansı mücadelesi, Çanakkale geçilmez sözüyle hafızalara kazınmıştır. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözündeki, inanç ve kararlılıkla vatanı ve bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayan kahraman Mehmetçiğimiz ve Atamızın üstün liderliği ile verilen bu büyük mücadele milletimizin cesaretini ve birlik ruhunu tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale'de kazanılan zafer yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin vatan sevgisinin, bağımsızlık tutkusunun ve sarsılmaz inancının en güçlü nişanesi olmuştur. Bu büyük destan Kurtuluş Savaşı'na ilham vermiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu aydınlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.'

İlçe Müftülüğü tarafından şehitler için dua okunmasının ardından protokol, şehitlikleri ziyaret ederek yakınları ile görüşerek kabirlere karanfil bıraktı.

Tören saat 11.00'de Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda sürdü.

SELİM SESLER KONFERANS VE TİYATRO SALONU

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıldönümü program, saat 11.00'de Keşan Belediyesi Konferans Salonu'ndaki törenle devam etti.

Keşan Fen Lisesi tarafından hazırlanan program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Keşan Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Melda Ernez, yaparak şunları söyledi. 'Selam olsun Çanakkale'de vatanı ve namusu için can veren şehitlere! Selam olsun Çanakkale gazilerine! Selam olsun yüreciği Çanakkale şehitlerimizin idealiyle atan gençlerimize! Sayın Kaymakamım, sayın Komutanım, sayın Belediye Başkan Vekilim, değerli konuklar, sevgili öğrenciler; Bugün, haksız düşman saldırılarına karşı tam 253 bin askerimizi şehit verdiğimiz, ancak tarihe altın harflerle 'Çanakkale Geçilmez!' sözünü yazdırdığımız büyük zaferimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan büyük bir mücadelenin adıdır Çanakkale. Yüce Türk milletinin kahraman evlatları tarafından yazılmış eşsiz bir destandır. Şairin ifadesiyle Çanakkale; Bedir'de savaşan aslanlar kadar yiğit askerlerin destan yazdığı, ateşten bir imtilıandır. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şehadete koştuğu yerdir Çanakkale. Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezdi kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığın' yansıtır, sembolleştirir. Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek Anadolu'nun müdafaası için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğ.itlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Çanakkale'de y.11an destandan alacağımız dersler, bizlere ilham kaynağı olacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımizın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Mustafa Kemal ATATÜRK Çanakkale zaferi ve ruhunu tanımlarken şu sözleri kullanmışur: 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Türk milletinin Çanakkale'de göstermiş olduğu kahramanlık, vatan sevgisinin ne kadar güçlü olduğunun en büyük ispatıdır.' Çanakkale Deniz Zaferi'nin İll. yıl dönümünü kutluyor, başta Devletimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygılarımla.'

Konuşmanın ardından Liseler arası şiir yarışmasında 1.olan öğrenci şiirini okudu.

Program Keşan Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Özgür Küçükyılmaz tarafından hazırlanan koronun konseri büyük beğeni ile izlendi.

Daha sonra Keşan Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Figen Demirpençe ve öğrenciler tarafından hazırlanan 'Unutmayalım Unutturmayalım' adlı Çanakkale Oratoryosu da yine izleyenler tarafından büyük beğeni ile izlenerek alkışlandı.

Ardından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili 1.lik ödülleri Keşan Kaymakamı Aziz Mercan,

2.lik ödülleri Fatih Cansız ve 3.lük ödülleri Mehmet Özcan tarafından öğrencilere takdim edildi.

Program, protokolun sahneye çıkarak öğrencilerle fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.