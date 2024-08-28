Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlar ve tarlalarda meydana gelebilecek yangınların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yangın riskinin artması nedeniyle alınan önlemler kapsamında sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Lalapaşa ilçesindeki ormanlık alanlarda olası orman yangınlarının ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, bu bölgelerde düzenli olarak denetim ve kontrol faaliyetleri yürütüyor.

Yangınların önlenmesi için alınan tedbirler arasında:

Ormanlık alanlarda ve tarlalarda yangın çıkmasına neden olabilecek atıkların temizlenmesi,

Vatandaşlara yangın tehlikesi konusunda sürekli olarak uyarılarda bulunulması,

Yangın ihbar hatlarının etkin bir şekilde kullanılması,

Yangın söndürme ekiplerinin hazır bulunması gibi çalışmalar yer alıyor.