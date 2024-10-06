Ekim ayı boyunca sürecek hasat işlemlerinden çeltik üreticisi bu yıl istediği fiyat açıklanmadığı gibi, fiyatların da harmanla birlikte düşüşe geçmesi mutsuz etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de çeltiğin pirince dönüşmesi ardından sofraya olan yolculuğu başladı. Türkiye’nin çeltik ihtiyacının yarısını tek başına sağlayan Edirne’de çeltik hasadı devam ediyor.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan, "Ekim ayı boyunca devam edecek hasat işlemlerinde çeltik üreticisi gözü gibi baktığı ve binbir meşekkatle ürettiği çeltiğini satacak, borcunu ödeyecek ve mutlu olacak ancak bu yıl üretici biraz mutsuz. İstediği fiyat açıklanmadığı gibi, fiyatlar da harmanla birlikte düşüşe geçti" diyerek üreticilerin sesi oldu.

Bakan,çeltik üreticisinin zor duruma olduğunu, verimlerin ve randımanın istenilen ölçülerde olmadığını söyledi.

TMO’nun tonunu 30 bin TL olarak açıkladığı Cammeo grubu çeltiklerin piyasada 26-27 Tl den işlem gördüğünü,kötü randıman ve mallarda ise 25 TL ye düştüğünü belirten Bakan, "Bu yıl Edirne’de 495 bin, İpsala’da ise 211 bin dekarlık alana çeltik ekimi yapıldı. Çeltik tarlalarında kırmızı başaktan dolayı verimler biraz düşecek. Çeltik hasadı sürüyor. Ancak daha harmanın başı olmasına rağmen fiyatlar düştü. İleriki günlerde daha da düşebilir" diye konuştu.

Çeltik üreticisinin mutsuz olduğunu söyleyen Bakan, “Piyasada alıcı bulmak zor. Çeltik üreticisi zaten perişan durumda. Yani insanların para kazanması gereken harman. Ama harmanda da işler kötü. Harman demek bolluk demek, insanlar rahatça ürününü satıp parasını alacak, harcını borcunu ödeyecek. Yani 4 aylık mücadele var. Ama şu anda üretici mutsuz. Malını satmakta zorlanıyor. Fiyatlar düşük.” dedi.