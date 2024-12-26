Edirne İpsala’da erkek berberleri ve kuaförler için talep edilen fiyat artışı, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından değerlendirilerek yürürlüğe girdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde merkez ve köylerde geçerli olacak yeni zamlı tarifeler, fiyat tespit komisyonu tarafından onaylandı.

İpsala’da erkek berberleri ve kuaförler için talep edilen fiyat artışı, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından duyuruldu.

YENİ TARİFEDE BELİRLENEN FİYATLAR

Güncellenen tarifeye göre İpsala’da erkek berber ve kuaför hizmetlerinin yeni fiyatları şu şekilde belirlendi:

Saç Traşı: 200 TL

Sakal Traşı: 100 TL

Saç-Sakal Traşı: 300 TL

Jöle, Sprey, Losyon Fön Çekme: 200 TL

Saç Yıkama ve Kurutma: 100 TL

Saç Boyama: 750 TL

Cilt Bakımı: 150 TL

Damat Traşı: 1.500 TL

BERBERLER VE VATANDAŞLAR TEPKİLİ Mİ?

Fiyat artışı, artan maliyetler karşısında berber esnafı için gerekli bir düzenleme olarak görülse de vatandaşlar tarafından tartışılmaya devam ediyor. Özellikle damat traşı gibi özel hizmetlerin yüksek maliyeti dikkat çekiyor.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri, zamların hizmet kalitesini korumak ve esnafın artan maliyetlerle başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını belirtti.