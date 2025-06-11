Edirne'de CHP İpsala İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aliş ve Cevdet Kurt, 2025 KÖYDES kapsamında İpsala köylerine yüzde 51 artışla 10 milyon 211 bin 599 TL’lik rekor yatırım yapılacağını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İpsala’nın köyleri, 2025 yılında KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) kapsamında 10 milyon 211 bin 599 TL’lik rekor bir yatırımla buluşacak.

CHP İpsala İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aliş ve Cevdet Kurt, bu miktarın geçen yıla göre yüzde 51’lik bir artışla Türkiye’deki en yüksek oranlardan biri olduğunu belirtti.

Aliş ve Kurt, yaptıkları açıklamada, “İpsala köylerine ayrılan bu rekor yatırım, yüzde 51’lik artış oranıyla Türkiye’de öne çıkıyor. CHP olarak köylerimizin altyapısını güçlendirmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için durmaksızın çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

YATIRIMLAR ALTYAPIYA ODAKLANACAK

2025 KÖYDES yatırımlarının büyük kısmı köy yolları, kanalizasyon, su şebekesi ve drenaj sistemleri gibi altyapı projelerine yönlendirilecek. Bu projeler, köylerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Aliş ve Kurt, amaçlarının İpsala’nın köylerini daha modern ve yaşanabilir hale getirmek olduğunu belirterek, "Bu yatırımlar, köylerimizin altyapısını güçlendirerek bölge halkının yaşam standartlarını yükseltecek” dedi.