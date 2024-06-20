Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 16. Olağan Genel Kurulu’nda bir kez daha seçilen Muzaffer Yıldırım başkanlığındaki yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR (İGFA)
Edirne’deki amatör spor kulüplerini bir çatı altında toplayan Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda 8 Haziran 2024 tarihinde yapılan 16. Olağan Genel Kurulu’nda delegelerin oylarıyla Muzaffer Yıldırım’ın listesi seçilmişti. Geçtiğimiz hafta devir teslim yapılan Edirne ASKF’de yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Muzaffer Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda seçimin değerlendirmesi ile birlikte görev dağılımı da yapıldı.
Yapılan görev bölümü de şöyle gerçekleşti.
Başkan : Muzaffer Yıldırım
Başkan Yardımcısı: Çağrı Muştu
Başkan Yardımcısı : Caner Eygül
Başkan Yardımcısı: Serkan Giyik
Genel Sekreter : Bülent Balcıoğlu
Genel Sekreter Yardımcısı: Emre Tezcan
Mali Sekreter : Özkan Arsu
Eğitim Sekreteri: Altan Yavaş
Örgütlenme Sekreter; İlknur Kobaş Tepe
Sosyal İşler Sekreteri :Hamza Erhan
Tesis Sekreteri: Serkan Aydınlık
Bu ünvanlar tüzük gereği olması gerekenler.
Yönetim Kurulu kararı ile
Taner Karatepe
(Keşan,Enez,Karpuzlu,İpsala,Beğendik,Küplü, Subaşı, ve Uzunköprü takımları sorumlusu)
Naim Avcıoğlu
( Kırcasalih,Aslıhan,Havsa,Osmanlı, Süloğlu,Lalapaşa ve Merkez takımları)
Emrah Tuna
Alt yapı takımları sorumlusu
İlknur Kobaş Tepe ve Özkan Arsu salon sporları sorumlusu olarak görevlendirildi.