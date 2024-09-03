Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, farklı bankalar ve elektronik para kuruluşlarında tanımlanan IBAN bilgileri ile kolay adres tanımlarının toplu şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bankalararası Kart Merkezi'nce geliştirilen FAST Sistemi katman servislerinden olan ve ödemelerin telefon, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) için e-Devlet Kapısı üzerinden yeni bir hizmet sunulduğunu belirtti.

KOLAS Sorgulama hizmeti, vatandaşların farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir ekranda kolayca sorgulamalarını sağlarken, tanımlanan tüm kolay adres bilgileri tek bir ekran üzerinden sorgulanarak kontrol edilebilmesine olanak tanıyor.

Hizmete e-Devlet Kapısı'ndan "Kolay Adres Sorgulama" ile ulaşılabiliyor.