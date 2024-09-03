Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Hüyük'te üretimi teşvik edilen Hüyük Çileği’nin Konya’nın ilk, Türkiye’nin 25. Avrupa Birliği tescili alan ürünü olduğunu duyurdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Hüyük’te üretimi teşvik edilen “Hüyük Çileği”, Konya’nın ilk, Türkiye’nin 25. Avrupa Birliği tescili alan ürünü oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçilerin yaşadığı bölgede refah seviyesini artırmak amacıyla 31 ilçede tarımsal destekleri sürdürdüklerini vurguladı.

Bu kapsamda Hüyük’te üretimini teşvik ettikleri “Hüyük Çileği”nin Konya’nın ilk Avrupa Birliği tescili alan ürünü olmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Üreticimizi destekledik, çiftçimiz alın teri döktü, bereketli topraklardan güzel bir lezzet çıktı. ‘Hüyük Çileği’miz Avrupa Birliği tescili aldı. Konya’mızın ilk, ülkemizin 25. tescilli ürünü ‘Hüyük Çileği’ hayırlı olsun” dedi.