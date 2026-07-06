Manisa Büyükşehir Belediyesi, bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla il genelinde aşure ikramlarını sürdürüyor. Geleneksel hale getirilen ikramlarla Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü Manisa'nın farklı noktalarında yaşatılıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla il genelinde aşure ikramlarını sürdürüyor. Geleneksel hale getirilen ikramlarla Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü Manisa'nın farklı noktalarında yaşatılıyor.

Yunusemre ilçesi Karaköy Pazaryeri'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul ile Manisa Meyve-Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay da kazan başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Muharrem ayı kapsamında düzenlediği aşure ikramları 13 Temmuz'a kadar kentin farklı noktalarında devam edecek. Program kapsamında 9 Temmuz Perşembe günü Şehzadeler Perşembe Pazarı'nda, 11 Temmuz Cumartesi günü Şehzadeler Alaybey Pazaryeri ile Yunusemre Laleli Pazaryeri'nde, 13 Temmuz Pazartesi günü ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.