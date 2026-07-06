Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, atık su arıtma sürecinde ortaya çıkan çamurları biyogaza dönüştürerek elektrik enerjisi üretiyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Alpu Yolu üzerinde hizmet veren ESKİ Atık Su Arıtma Tesisi ile ilçe arıtma tesislerinde 2025 yılı boyunca toplam 50 milyon 763 bin metreküp atık su çevre mevzuatına uygun şekilde arıtıldı.

Arıtma sürecinde oluşan çamurlar ise döngüsel ekonomi anlayışı doğrultusunda değerlendirilerek çevreci enerji üretiminin önemli bir kaynağına dönüştürüldü.

Çöktürme havuzlarında oluşan arıtma çamurları, anaerobik çürütme sistemiyle biyogaza dönüştürülüyor.

Elde edilen biyogaz, tesis bünyesinde bulunan ve her biri 1 MW kurulu güce sahip iki kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı enerjisi üretiminde kullanılıyor. Üretilen ısı enerjisi çamur çürütme prosesinin devamlılığını sağlarken, tesis binalarının ısıtılmasında da değerlendirilerek enerji kaynaklarından en yüksek verim elde ediliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çevreyi koruyan ve kaynakları verimli kullanan yatırımların kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Sürdürülebilir bir kent inşa etmek yalnızca bugünü değil, yarını da düşünmeyi gerektiriyor.

ESKİ'nin atık su çamurlarını biyogaza dönüştürerek enerji üretmesi, çevreci belediyecilik anlayışımızın en somut örneklerinden biri. Bir yandan doğal kaynaklarımızı korurken diğer yandan kendi enerjimizi üreterek kamu kaynaklarını daha verimli kullanıyoruz.

2025 yılında arıtma tesisimizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 48'ini kendi ürettiğimiz enerjiyle karşılamış olmamız, doğru yatırımların ve planlı çalışmaların önemli bir sonucudur. İklim değişikliğiyle mücadelede çevre dostu uygulamalarımızı artırarak Eskişehir'i daha dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.' dedi.

Bu çevreci üretim modeli sayesinde ESKİ, 2025 yılında biyogazdan 7 milyon 333 bin kWh elektrik enerjisi üreterek arıtma tesisinin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 48'ini kendi kaynaklarından karşıladı. Böylece enerji maliyetleri azaltılırken karbon salımının düşürülmesine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye de önemli katkı sağlandı.

Atığı yeniden kaynağa dönüştüren çevreci uygulamalarını kararlılıkla sürdüren ESKİ Genel Müdürlüğü, enerji verimliliğini artıran, doğal kaynakları koruyan ve sürdürülebilir altyapıyı güçlendiren yatırımlarıyla Eskişehir'i iklim değişikliğine dirençli bir geleceğe hazırlamaya devam ediyor.