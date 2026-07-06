Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 15 ülkeden 650 halk oyuncusunu Trabzon'da buluşturacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali için geri sayım başladı. 8-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival için farklı coğrafyalardan gelen yaklaşık 650 halk oyuncusu, Trabzon'a kültür ve sanat şöleni yaşatacak.

Festivalin resmi başlangıcı 10 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da Meydan'dan başlayacak Kortej Yürüyüşü ile yapılacak. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler, geleneksel kıyafetleri, yöresel enstrümanları ve özgün ritimleriyle Trabzon sokaklarına renk katacak.

BAŞKAN GENÇ AĞIRLAYACAK

9 Temmuz Perşembe günü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, festivale katılan ülke temsilcilerini Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek resepsiyonda ağırlayacak.

KITALAR ARASI KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Festival kapsamında 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde Trabzon'da gün boyu halk oyunları gösterileri ve konserler düzenlenecek. Trabzon Meydanı'nda öğle saatlerinde kurulacak sahnede yerli ve yabancı ekipler gösterilerini sergilerken, akşam programları ise Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda devam edecek.

Halk oyunları gösterilerinin ardından Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları sahne alarak festival coşkusunu müzikle taçlandıracak. Bu yıl festivale Azerbaycan, Mısır, Rusya, Moldova, Gürcistan, Osetya, İtalya, Çeçenistan, Kabardino-Balkarya, Senegal, İran, Ukrayna, Kolombiya ve Kıbrıs'tan ekipler katılacak. Türkiye'den ise Nazilli, İzmir, Edirne, Mardin, Kahramanmaraş, Ankara ve Trabzon'dan halk oyunları ekipleri festivale renk katacak.

FUAR ALANI'NDA KONSER ŞÖLENİ

Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek konser programı da belli oldu. 10 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Mesut Uçar, saat 21.30'da ise Zeynep Başkan sahne alacak. 11 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da Sinan Sami, saat 21.30'da Ekin Uzunlar müzikseverlerle buluşacak. Festivalin final konserleri ise 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 20.30'da Cengiz Selimoğlu, saat 21.30'da ise Sinan Yılmaz sahneye çıkarak festivale unutulmaz bir final yapacak.

TARİHİ COŞKUYU KAÇIRMAYIN

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Şehrimizin kültürel mirasını uluslararası platformda tanıtmak ve farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Trabzon'un tarihini, kültürünü ve misafirperverliğini uluslararası misafirlerimizle buluşturacak bu etkinlik, şehrimizin tanıtımına ve turizmine de önemli katkılar sağlayacaktır. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı bir kültür şölenine sahne olacak bu büyük organizasyona, dostluğa, müziğe, sanatçılarımıza ve horona eşlik etmek isteyen tüm halkımız davetlimizdir. Trabzon'u renklendirecek bu tarihi coşkuyu kaçırmayın' denildi.