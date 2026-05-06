Düzce'de belediye tarafından yürütülen meydan projesi kapsamında devam eden inşaatta meydana gelen iş kazasında bazı işçilerin yaralandığı bildirildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce'de Cedidiye Meydanı'nda sürdürülen tarihi çarşı inşaatında beton dökümü sırasında hasırın çökmesi sonucu iş kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, çökme sırasında bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi.

İnşaat alanı güvenlik çemberine alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.