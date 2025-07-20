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Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan E.C, S.C ,B.C M,E. Ve E.E. yaralandı.

D-655 Düzce-Zonguldak yolunda iki otomobil çarpıştı. E.C, S.C, B.C., M.E. ve E.E. yaralandı. Yaralılar, Düzce Atatürk Hastanesine kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-655 Düzce - Zonguldak bağlantı yolu Çamköy mevkisi Yığılca ışıklı kavşakta 2 otomobil çarpıştı.

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