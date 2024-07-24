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Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaralanan Y. Ş. in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ambulansta yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Atatürk Devlet hastanesi'ne kaldırıldı.