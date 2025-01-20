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Çantanın bomba şüphesi olması dolayısıyla bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapattı.

Düzce Gümüşova D-100 karayolu üzerinde bulunan Yakabaşı durağında bırakılan şüpheli çanta bomba paniğine sebep oldu. Kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden giyim kıyafetleri çıktı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de D-100 karayolu üzerindeki Yakabaşı durağında çantayı fark eden vatandaşlar, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.