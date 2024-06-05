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Bayrak sağlık kontrolünün yapılması için önce Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından polis merkezine götürüldü.

Yapılan inceleme sonucunda 2.05 promil alkollü olduğu tespit edilen Bayraktar'a 7945 TL para cezası kesildi.

Durdurulan araç asayiş be trafik ekipleri tarafından incelendi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Konurap Beldesi Beçi ışıklar mevkisinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Salim Bayraktar idaresindeki 34 FPT 525 plakalı otomobil sürücüsü yapılan kısa bir kovalamaca sonucunda yakalandı.