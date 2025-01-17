Sağlık ve eğitim konularında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki Tıp Merkezi’ndeki doktorların gerçekleştirdiği eğitimler ile çocukların bilinçlenmesini sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde okulların talebi doğrultusunda diş hekimi, diyetisyen ve psikologlar tarafından verilen eğitimlerde sağlıklı nesiller yetiştirmek amaçlanıyor.

Bakırköy Belediyesi, sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek için yeni bir çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma ile, Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi bünyesinde hizmet veren doktorlar okulların talebi doğrultusunda öğrencilere eğitim veriyor.

Diş hekimlerinin “ağız ve diş sağlığı”, diyetisyenin “sağlıklı beslenme” ve psikologların “akran zorbalığı” başlıkları ile verdiği eğitimler sayesinde çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesi sağlanıyor. Geleceğin teminatı olan çocuklara her alanda destek veren Bakırköy Belediyesi, bilinçlendirme eğitimlerine ilçe genelindeki okullarda periyodik şekilde devam edecek.