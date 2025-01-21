Düzce’de alkollü kamyon sürücüsü Yeni Bağlantı Yolu Metek TOKİ ışıklı kavşağında hafif ticari araca çarptı.SİBEL KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre E.T. İdaresindeki 81 ACD 407 plakalı kamyon sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 DB 058 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde 2.95 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Öte yandan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.