Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Karaçalı Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki hafriyat kamyonu sürücüsü Yusuf Kazancı, eşi 23 yaşındaki Nermin Kazancı ile gerçekleştirdiği düğünde sıradışı bir gelin arabası tercih etti.

Ekmek teknesi olan kamyonunu süsleyerek “Evleniyoruz, mutluyuz” yazısıyla gelin arabasına dönüştüren Kazancı, Çele Mahallesi’ndeki babaevinden gelini almak için kamyonuyla gitti.

Kız alma merasiminin ardından çift, süslenmiş kamyonla Düzce sokaklarında şehir turu attı.

Bu renkli ve farklı gelin arabası, çevredekilerin yoğun ilgisini çekerken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Yusuf ve Nermin Kazancı çifti, hayatlarının en özel gününde kamyonlarını mutluluklarına ortak etmenin kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.