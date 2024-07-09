Kuzey Çevre Yolu Yığılca alt geçidinde meydana gelen kazada A.C. iderasindeki 67 LV 729 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de meydana gelen kazada ters dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü yaralandı.

Çevredeki kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.C.' ye yapılan alkol kontrolünde 2.00 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.C. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.