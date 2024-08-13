DÜZCE (İGFA) - Düzce'deki söz konusu trafik düzenlemesi kapsamında aynı hattı kullanmak isteyenler için alternatif güzergahlar (Kervan Kavşağı-Otogar Kavşağı) ile ulaşım devam ettiği bildirildi.

TEM Otoyolu Düzce Merkez çıkışından gelen ağır tonajlı araçların duruş ve kalkışlarında yaşanan zaman kayıplarının da etkisiyle Bahçeşehir bölgesinden ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nden gelen araçların oluşturduğu yoğunluğun, okulların açılması ile daha da artacağı göz önünde bulundurularak bu uygulamaya karar verildiği öğrenildi.