Düzce'de polis ekiplerini arayarak kendisinde uyuşturucu madde olduğunu ihbar eden bir kişi ailesi ile vedalaşarak teslim oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Burhaniye Mahallesi’nde yaşandı.

Bir şahıs polis ekiplerini arayarak kendisinde yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde olduğunu ihbar etti.

Ekipler ihbar üzerine şahsın bulunduğu adrese giderek şahsı gözaltına aldı.

Ailesi ile vedalaşan şahıs, polis ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan şahıs ile ilgili tahkikat sürüyor.