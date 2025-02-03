Düzce'de polis ekiplerini arayarak kendisinde uyuşturucu madde olduğunu ihbar eden bir kişi ailesi ile vedalaşarak teslim oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Burhaniye Mahallesi’nde yaşandı.

Bir şahıs polis ekiplerini arayarak kendisinde yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde olduğunu ihbar etti.

Ekipler ihbar üzerine şahsın bulunduğu adrese giderek şahsı gözaltına aldı.

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Ailesi ile vedalaşan şahıs, polis ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan şahıs ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: igf