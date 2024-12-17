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Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan 1 organizatör ,se çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.

Yakalanan göçmenler sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan istihbarat çalışmaları sonucu doğu illerinden batı illerine göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesi ile tırın dorsesinde yapılan aramada yasal kalış izni bulunmayan 20 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinden Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakaladı.