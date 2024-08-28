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Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldığını bildirdi.

Söndürme çalışmaları devam ederken söndüren yerlede de soğutma çalışması yapılıyor.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine Yığılca ve Düzce itfaiye ekipleri yangını söndürmek için bölgeye gitti.

Ormanlık alana sıçrayan yangın paniğe neden oldu.

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İli Yığılca ilçesine bağlı Tuğrul köyünde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.