Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Süloğlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş unsurları, Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı kapsamında gerçekleştirdikleri devriye sırasında H.M. isimli şahsın tarlasında şüpheli bir durum tespit etti. Yapılan detaylı aramada, tarlada yaklaşık 300 kök kenevir bitkisi bulundu. Ele geçirilen kenevir bitkileri, kontrol altında imha edildi.