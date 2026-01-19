2026/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Valiliğine atanan Vali Mehmet Makas, görevine başladı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Valilik binası önünde tören mangası ve il protokolü tarafından karşılanan Vali Makas, protokolü selamladı.

Karşılama töreninin ardından açıklamalarda bulunan Makas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Düzce'yi daha ileriye taşımak için ekip ruhuyla çalışacaklarını ifade etti.

Görev süresi boyunca 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla Düzce'ye hizmet edeceklerini vurgulayan Makas, kendisini karşılayan il protokolü üyeleri ve basın mensuplarına teşekkür etti.