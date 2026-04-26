Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde 2 bin 555 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, milli helikopter GÖKBEY ilk kez kullanıldı.

KASTAMONU (İGFA) Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Kastamonu'da faaliyet gösteren Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

39'uncu Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu kapsamında kursiyerlere yönelik 'helikoptere binme ve helikopterden inme eğitimi' uygulamalı olarak icra edildi.

Eğitimde, Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri T625 GÖKBEY ilk kez kullanıldı. Bu yönüyle eğitim, hem teknolojik kapasite hem de operasyonel hazırlık açısından dikkat çekti.

Toplam 2 bin 555 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen program, bugüne kadar en yüksek katılımlı eğitimlerden biri olarak kayıtlara geçti.

