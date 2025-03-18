Düşük lastik basıncı hem sürüş güvenliğini risk ediyor hem de yakıt tüketimini artırıyor. ams OSRAM, TYREinflate ürünüyle lastikler 2 dakika ideal basınca ulaşabiliyor. Ayrıca ürün dijital ekranı sayesinde günün karanlık saatlerinde de kullanılabiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sürüş güvenliğinde lastiklerin doğru basınçta olması kritik önem arz ediyor. Düşük lastik basıncı, lastiğin aşırı ısınmasına, düzensiz aşınmasına ve patlama riskine yol açarak sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor. Ayrıca, yol tutuşunu azaltıyor, fren mesafesini uzatıyor ve yakıt tüketimini de artırıyor.

İnovatif ve akıllı yaklaşımlarla ürün geliştiren ams OSRAM, TYREinflate serisi ile lastiklerin kısa sürede ideal basınca ulaşmasını sağlıyor. Böylece hem güvenlik risklerini hem de yakıt tüketimini azaltıyor.

Tüm lastikler rahatça şişirilebiliyor

Ams OSRAM’ın yenilikçi ürünü TYREinflate 1000, yalnızca 2 dakikalık şişirme süresi ile lastikleri hızlıca ideal basınca ulaştırıyor. Bu sayede sürücülere büyük zaman tasarrufu elde ediyor.