Sakarya, 22 Haziran’da gerçekleştirilecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile yine dünya sahnesine çıkıyor. 2024’te Almanya’da gerçekleştirilen dünya şampiyonasının şampiyonları Hollandalı Jeroen Van Eck ve İtalyan Gaia Tormena’nın da pedal çevireceği şampiyonada, 30 ülkenin sporcuları izleyenlerin nefesini kesecek.SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayeleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, için geri sayım başladı.

22 Haziran Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bisiklet alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri gerçekleştirilecek.

SON ŞAMPİYONLAR SAKARYA’DA OLACAK

Sakarya adını dünyaya duyuracağı organizasyonun sahnesini 30 ülkeden en başarılı bisiklet sporcuları açacak.

2024'te Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nın şampiyonu Hollandalı Jeroen Van Eck ve İtalyan Gaia Tormena bu yarışta, Sakarya’da pedal çevirecek.

22 Haziran Pazar günü saat 10.00’de dönmeye başlayacak pedallar, dağ parkurunda izleyenlerin nefesini kesecek ve dünyanın dört bir yanından sporseverlerin gözü Sakarya'da olacak.

Sakarya, sadece ev sahibi değil, aynı zamanda bisiklet sporunda Türkiye’nin uluslararası markası haline gelen bir şehir konumunda yer alıyor.

Şehir, doğal parkurları ve organizasyon kabiliyetiyle küresel spor takviminin vazgeçilmez merkezlerinden biri haline geldi. UCI gibi dev bir organizasyonun bir kez daha Sakarya’da yapılacak olması, şehrin bu alandaki iddiasını bir kez daha ortaya koyacak.