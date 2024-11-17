Great Place To Work, Fortune Dünyanın En İyi İşyerleri listesini açıkladı. Listede yer alan şirketler, güvenilir liderlik konusunda standart iş yerlerinden çok daha iyi performans gösteriyor.İSTANBUL (İGFA) - Çalışan deneyimi konusunda global otorite olan Great Place To Work, Fortune dergisi ile birlikte Dünya’nın En İyi İşverenleri listesini açıkladı. 2023 ve 2024 yıllarında 7,4 milyondan fazla çalışanın katıldığı bir anketle belirlenen listede yer alan 25 çok uluslu işyeri, çalışanlarına güven veren liderlik konusunda rakiplerini geride bırakıyor.

Great Place To Work, yaptığı araştırmada çalışanların şirket liderliğine güven duyma olasılığını artıran temel deneyimleri de belirledi. Fortune Dünyanın En İyi İşyerleri listesinde yer alan şirketler her ölçütte standart bir işyerinden daha iyi performans gösteriyor. Örneğin, listede yer alan şirketlerin çalışanlarının dörtte üçü terfilerin adil bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtirken, sıradan bir iş yerinde bu oran yarıdan az.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA GÜVENİN ÖNEMİ

Great Place To Work tarafından 43.000 çalışan ile yapılan araştırmaya göre, çalışanların %51'i yapay zekayı işlerini geliştirmek için kullanmaktan heyecan duyarken sadece %45’i şirketlerinin yapay zekayı kendilerine fayda sağlayacak şekilde kullanacağına inanıyor.

FORTUNE DÜNYANIN EN İYİ İŞYERLERİ LİSTESİ 2024

DHL Express

Hilton

AbbVie

Cisco

Hilti

Accenture

Teleperformance

Stryker

Cadence

Salesforce

Agilent Technologies

SC Johnson

MetLife

Experian

SAP

Specsavers

Allianz

Marriott

Trek Bicycle

Dow

ServiceNow

GFT

Chiesi

Admiral Group

Nvidia